رياضة | القيعي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن صالح جمعة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القيعي يكشف قرار الأهلي النهائي بشأن صالح جمعة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن الفترة الأخيرة شهدت عقد أكثر من جلسة مع لاعب الفريق صالح جمعة.

وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية: مسؤولي النادي الأهلي استقروا على إعارة صالح جمعة لأن دوره مع الفريق أصبح صعب في الفترة الحالية.

وأضاف: أن مشكلة صالح جمعة ذهنية وليس فنية وهو ما وضحه المدير الفني للفريق.

Advertisements

وأوضح: اللاعب اجتمع بالأمس مع مدير الكرة وتم الاتفاق على شكل المرحلة القادمة في مشوار اللاعب خارج النادي.

وأشار: ما قاله فايلر يتعلق بصعوبة قدرة اللاعب على استعادة مستواه في الفترة الحالية.

وأختتم: الأهلي تلقى العديد من العروض لاستعارة صالح جمعة وليس من بينها الزمالك، وأتمنى من اللاعب العودة الى الأهلي ولكن بشكل يليق بموهبته.