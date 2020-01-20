رياضة | فايلر في حيرة بسبب أليو بادجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر في حيرة بسبب أليو بادجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجل رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي حسم قراره النهائي بشأن من اللاعب الأجنبي، الذي سيحل مكانه الوافد الجديد أليو بادجي.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهليفي تصريحات صحفية: "لم نفصل حتى الآن، القرار بحاجة لانتظار".

وانضم المهاجم السنغالي للأهلي قادما من رابيد فيينا النمساوي مقابل مليوني يورو، ووقع على عقد مدته 4 مواسم ونصف.

وبات من المؤكد أن يحل السنغالي محل اللاعب النيجيري جارلديو أو المغربي وليد أزارو.