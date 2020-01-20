رياضة | محمد صلاح "ملك" أمام الفرق الكبري في البريميرليج هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح "ملك" أمام الفرق الكبري في البريميرليج هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول فريقه لفوز علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول مساء الأحد.

وسجل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح هدفا في فوز فريقه ليفربول علي حساب نظيره نادي مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول مساء الأحد بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.

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ويقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" إحصائيات لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أمام الفرق الكبري هذا الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج:

استطاع لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح تسجيل هدفين أمام أرسنال وصناعة هدف أمام تشيلسي بالإضافة إلي تسجيل هدف وصناعة برشلونة أمام توتنهام هوتسبير بينما سجل مهاجم نادي ليفربول هدفا في مرمي مانشستر سيتي و نظيره نادي مانشستر يونايتد.

ويتصدر نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 23 جولة من عمر البطولة الإنجليزية.