شكرا لقرائتكم أسوان يستدرج دجلة بالدورى في معركة الهروب من القاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج أسوان نظيره وادى دجلة فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري العام على ستاد أسوان فى مواجهة صعبة للفريقين اللذان يصارعان على النجاة من دوامة الهبوط للقسم الثانى ويدخل تماسيح النيل مباراة اليوم بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع الانتاج الحربى بهدف لكل فريق فى إطار نفس الجولة.

ويقبع أسوان فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراة واحدة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً بينما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً .

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وطالب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان لاعبيه بإعتبار مباراة اليوم هى الاهم فى الدور الاول لكونها مع المنافس المباشر فى صراع الهبوط والفوز بها يمثل دفعة كبيرة للفريق ، ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان فى مواجهة دجلة مكون من : " مسعد عوض، عبد الله السنجهاوي ، ابراهيم القاضي ، جابر ميدو ، الحسيني سمير ، مصطفي ديدوار ، احمد فتحي ، عبد العزيز امام ، احمد الصغيري ، محمد الصباحي ، فادي فريد".

فى المقابل شدد اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة على لاعبيه ضرورة خطف الفوز للهروب من دوامة الهبوط وإستعادة نغمة الانتصارات ، ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام أسوان مكون من : "خالد وليد ، يعقوبو، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، عبد الله محمود ، أحمد سعيد، محمد عبد العاطي، بوزاس ، عبد الكبير الوادي، رجب عمران، حسام عرفات".