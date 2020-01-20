إشادة واسعة بتألق الحمرية في بطولة التجديف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سطر نادي الحمرية إنجازاً جديداً عبر تحقيق فريقه للتجديف الحديث، المركز الأول بالمجموع العام بالجولة الثانية من بطولة الإمارات للتجديف الحديث بالفجيرة، وذلك عقب إحراز 27 ميدالية ملونة بالبطولة المقامة في إمارة الفجيرة، بتنظيم وإشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وذلك بعد إحراز العديد من النتائج في مختلف فئات وجولات السباق البحري.

وتفوق تجديف الحمرية في البطولة التي شارك فيها كل من: رأس الخيمة للرياضات البحرية، ونادي أبوظبي للتجديف، ونادي أبوظبي لليخوت الشراعية، ونادي هيئة الاستثمار، حيث حقق الفريق المركز الأول في المجموع العام بالبطولة.

وتوجه جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية بالتهنئة إلى اللاعبين على الإنجاز الرياضي، مشيداً بجهودهم وجهود الأجهزة الفنية والإدارية التي تشرف على الفريق بكامل فئاته، وإعدادهم بالمستوى المطلوب للظهور في مختلف المنافسات والبطولات، داعياً اللاعبين إلى مزيد من الألقاب في مختلف البطولات والمشاركات البحرية.