شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن مبارك يتوج ويستوود بطلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

توج الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الإنجليزي لي ويستوود، بلقب النسخة 15 من بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للجولف التي استضافتها العاصمة على ملعب أبوظبي للجولف.

وتسلم ويستوود الذي حقق اللقب في أبوظبي للمرة الأولى في تاريخه، عقب ختام المنافسات أمس، كأس الصقر المجنح المخصصة للبطل، وجائزة مالية قدرها مليون و200 ألف دولار.

ونجح الإنجليزي في التتويج بلقب البطولة بعدما حقق 19 ضربة تحت المعدل بنتيجة 67، وحل مواطنه تومي فليتوود في المركز الثاني، وحقق 17 ضربة تحت المعدل ونتيجة 73.

وشهدت البطولة التي تمثل افتتاحية الجولة الأوروبية لسلسلة بطولات رولكس الثماني لعام 2020 وتصل قيمة جوائزها إلى 8 ملايين دولار، مشاركة 135 لاعباً من 30 دولة، كان أبرزهم المصنفين على العالم وهم بروكس كوبكا المصنف الأول على العالم، وتومي فليتوود الفائز بالبطولة مرتين، وشاين لاوري الذي حقق اللقب العام الماضي، إضافة إلى باتريك كانتلاي المصنف ضمن العشرة الأوائل على العالم وهاوتونج لي، وروب كاكو، وسيرجيو جارسيا.

من جهته، أشاد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالنجاحات الكبيرة لبطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للجولف.

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وأكد الشيخ نهيان بن مبارك في تصريح له أن النجاح المبهر الذي حققته البطولة ودورها الداعم لترسيخ مكانة الإمارات العالمية، كموطن للسلام والتقارب والتواصل مع شعوب العالم، يمثل نموذجاًَ مميزاً لصورة التعايش الحقيقية التي تعيشها الدولة تحت مظلة القيادة الرشيدة، لافتاً إلى أن القيادة الحكيمة حريصة على دعم وتنمية قطاع الرياضة، الذي يمثل واحداً من أهم القطاعات والمكونات الرئيسية في مسيرة التطور الحضاري لدول العالم المتقدم.

وقال إن البطولة تسجل كل عام تميزاً كبيراً ونتاجات مهمة، ومكتسبات كبيرة من كافة النواحي؛ الأمر الذي جعلها تحقق نجاحات مذهلة على مدار 15 عاماً، موضحاً أن التجمع العالمي من زوار وسياح وجمهور متابع من جميع الجنسيات والذي شهدته العاصمة أبوظبي على مدار البطولة، كان مثالياً ويعكس رسالة الإمارات السامية ونهجها القائم على التسامح والانفتاح على شعوب العالم أجمع، وعكس الصور والقيم الحقيقية لأهل الإمارات وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة.

وأعرب عن فخره بالأصداء العالمية التي رافقت الحدث بجوانبه كافة، وعوائده الداعمة للتنمية الاقتصادية والرياضية والسياحية.

من جهته، تقدم العواني بالشكر والتقدير للجهات الراعية والداعمة وجميع من أسهم في تحقيق النجاح للنسخة الخامسة عشرة، مشيراً إلى أن الشركاء يمثلون ركناً أصيلاً في مواصلة ترجمة خطط مجلس أبوظبي الرياضي الفاعلة.

وقال ويستوود: «أمضيت أسبوعاً رائعاً هنا في أبوظبي، حاولت خلاله التركيز على أدائي دون الالتفات إلى نتائج اللاعبين الآخرين، وكنت أحاول التركيز طوال الوقت على كيفية لعبي وتنفيذ ضربات محكمة ونجحت في ذلك، على الرغم من التحديات التي واجهتها بالحفرة 16.

سعيد بالفوز بلقب هذه البطولة، ويسرني تقديم أداء مميز يعكس مهاراتي وقوتي في لعبة الجولف، وأتطلع إلى تحقيق مزيد من النجاحات في هذا العام».