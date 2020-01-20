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بحث تحضيرات النسخة الثانية لطواف الإمارات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات للدراجات الهوائية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة مستجدات المراحل التنظيمية للنسخة الثانية للطواف الوحيد في الشرق الأوسط الذي سيقام خلال الفترة 23-29 فبراير 2020، بتنظيم مشترك بين المجالس في أبوظبي، ودبي، والشارقة.حضر الاجتماع الذي عقد في فندق ويستن بأبوظبي، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي.
وشهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات المراحل التحضيرية لطواف الإمارات، كما شهد الاجتماع مناقشة تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم، في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، للكشف عن قمصان ومسارات ورعاة النسخة الثانية.

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