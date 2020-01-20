«تشويق» لحمدان بن راشد يسجل عودة قوية في ميدان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد عزت

واصل مضمار ميدان العالمي سباقاته المثيرة، حيث انطلق، أمس الأول، السباق السابع ضمن سباقات الموسم 2019-2020، وهو خارج كرنفال كأس دبي العالمي، وتألف من 6 أشواط خُصصت جميعاً للخيول المهجنة الأصيلة، 4 منها على المضمار الرملي واثنان على العشب.

وشهد السباق مشاركة 82 خيلاً، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائز الحفل مليوناً و70 ألف درهم، برعاية الطاير للسيارات.

كما شهد السباق عدداً من الثنائيات، حيث تفوق المدربان مصبح المهيري وساتيش سيمار وحقق كل منهما ثنائية، كذلك كان للفرسان نصيب من الثنائيات، فحقق الجوكي تاج أوشي ثنائية في الشوطين الأول والثالث. وسجل المدرب مصبح المهيري ثنائية في الشوطين الأول والأخير، افتتحها «هاربور دانس» المملوك لإسطبلات الراشد في شوط المبتدئة على مسافة 2000 متر، وحقق الجواد فوزه الأول في ثالث مسابقة محلية بقيادة الفارس تاج أوشيه الذي تقدم به مبكراً وحافظ على موقعه في الصدارة ولم يواجه أي منافسة تذكر، ليفوز ابن «هاربور وتش» في زمن قدره 2:06:89 دقيقة وبفارق كبير بلغ 9.5 طول عن المهرة «ليدي سناز» لمايكل جيمس بإشراف ساتيش سيمار وقيادة مولن.

واكتملت الثنائية في الشوط السادس والأخير عندما عاد «تشويق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بعد غياب دام عامين، وخطف اللقب في السباق العشبي - تكافؤ على مسافة 1400 متر بقيادة الفارس اشتيبان مازور بفارق 2.75 طول عن «سبيدي موف» بإشراف سيمار وقياد كيران وأحرز زمناً قدره 1:23:21 دقيقة.

كما حقق المدرب ساتيش سيمار ثنائية في الحفل عندما سيطر على المركزين الأول والثاني في الشوط الثاني مع المهر «إمبلم ستورم» بقيادة أنطونيو فريزو في تحدي المبتدئة الممتد لمسافة الميل، وأهدى إسطبل البيرق فوزه الثاني في الموسم مكملاً المسافة في زمن قدره 1:39:09 دقيقة وبفارق طولين عن رفيقه في الإسطبل «ليك كوزواي» بقيادة ريتشارد مولن.

وعاد المدرب في الشوط الثالث - تكافؤ على مسافة 1200 متر مع «بوب ذا هود» الذي واصل تحسنه بشعار تتش جولد للسباقات وفاز للمرة الأولى محلياً بقيادة تاج أوشيه الذي أحرز ثنائية كذلك، بفارق أربعة أطوال وربع الطول عن «إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بإشراف سالم بن غدير وقيادة فرينش، وفي زمن قدره 1:10:90 دقيقة.

وفي الشوط الرابع نجح جواد جودلفين «بيوفي» في اختباره الأول بالدولة على مسافة 2410 أمتار الأطول في الحفل بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور وقيادة كيفين ستوت، وشهد السباق صراعاً شرساً ودخولاً جماعياً في الأمتار الأخيرة على العشب ليكسب ابن «نيو أبروتش» بفارق عنق عن «دولمن» بإشراف عدنان خان بإشراف ساتيش سيمار وقيادة مولن، قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:31:10 دقيقة.

وتمكن «إلوشنال» من مضاعفة رصيد مالكه ديل برينان في الشوط الخامس على مسافة 2000 متر - تكافؤ، وفعل ذلك بكل أريحية بقيادة الفارس سام هيتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون متغلباً على الجواد القوي «كوارتير فرانسيه» لمحمد خليفة البسطي بإشراف علي الرايحي وقيادة مازور، بفارق 5 أطوال، وبلغ زمن الفائز 2:05:32 دقيقة.