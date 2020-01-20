الدوخي: بطاقة الصعود الأولى من نصيب الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف المحلل الفني عمار الدوخي، الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى بأنها خدمت فريق الإمارات وزادت القناعة بأنه الأقرب للصعود وقال: تعادل دبا الفجيرة والحصن كان هدية للصقور ولكن فريق الإمارات خدم نفسه قبل أن تخدمه نتيجة هذه المباراة، فالفوز على البطائح نتيجة أكثر من رائعة وهي أكدت أن الإمارات يعمل بجد للصعود، وأثبتت هذه المباراة ما ذكرناه من قبل عن أفضلية فريق الصقور، وأعتقد أنه المرشح الأول للصعود وسيحصد البطاقة الأولى، صحيح أن هناك دوراً ثانياً تبقى وكل شيء قد يتغير، لكن الإمارات فريق يعمل على تطوير قدراته، فالتعاقد مع محمد جمال والبرازيلي ديجو وسبيل وقبله عبدالله علي ويوسف محمد وهناك لاعب برازيلي تم التعاقد معه كمقيم إلى جانب لاعب مصري مقيم، يعني الاستمرار في إيجاد أسباب النجاح واستدامة التفوق، والفريق يضم كوكبة وأسماء جيدة، والدليل أن الكولومبي تومي كان احتياطياً في آخر مباراة، والإمارات هو الفريق الوحيد الذي حقق الفوز على اثنين من منافسيه المباشرين فهو فاز على دبا الفجيرة والبطائح وتعادل مع الحمرية والحصن كما فاز على العروبة ولم يخسر أمام أي منافس، كما لم يخسر أي جولة، لذلك أعتقد أن حظوظه أكبر من بقية المرشحين.وأضاف الدوخي: الإمارات سيصعد أولاً على الأرجح فيما ستكون البطاقة الثانية بين 4 فرق هي الحصن ودبا الفجيرة والحمرية والبطائح، وأعتقد أن خبرة دبا قد ترجح كفته فيما ستكون المواجهات المباشرة حاسمة، ولكن يجب أن نقول إن كل هذه الفرضيات بناء على المعطيات الحالية وحال تغيرت ستتغير الفرضيات تباعاً ومضى: يستحق فريق الحمرية الإشادة فهناك طفرة كبيرة في المستوى والنتائج ولاشك في أن الفوز في 4 مباريات يعني أن الحمرية استفاد من السلبيات وأصبح حالياً منافساً على الصعود، والفريق الآخر الذي يستحق الإشادة أيضاً هو فريق العربي فهو بإمكانات محدودة تحول من فريق يشارك من أجل المشاركة إلى فريق يحسب له حساب ويحقق نتائج جيدة جداً قياساً بإمكاناته المادية وهذه الطفرة لم تتحقق بالصدفة وإنما نتيجة عمل بالتأكيد من المدرب والإدارة واللاعبين، وعلى ذكر الفرق المتطورة فمصفوت مثال آخر للفريق المتطور، فهو أنهى الموسم الماضي بنتائج سيئة للغاية، في هذا الموسم يعتبر من أفضل الفرق وعلينا أن نثني على عمل مدربه الذي صنع فريقاً محترماً فعلاً.وعن الذيد قال الدوخي: بالطبع مركزه لا يتناسب مع فريق بوزنه وإمكاناته ولا أعلم ما هي الأسباب لكن الذيد يفترض أن يكون منافساً على الصعود، وعموماً دوري الأولى في النسخة الحالية يتميز بتطور مستويات الكثير من فرقه وهذا أمر جيد سيجعل المنافسة محتدمة حتى آخر لحظة وإلى وجود فرق كثيرة تنافس على اللقب وستظل تطارد حلمها حتى آخر ثانية من عمر البطولة وهي فرق الإمارات والحصن ودبا الفجيرة والبطائح والحمرية.

مباريات الجولة العاشرة

تقام مباراتان يوم الجمعة المقبل الرابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني الجاري في افتتاح الجولة العاشرة من دوري الأولى، حيث يلتقي العربي مع دبا الحصن، فيما يستضيف الإمارات مصفوت، وتستكمل الجولة يوم السبت الخامس والعشرين منه بثلاث مباريات أبرزها ديربي الحمرية والبطائح، فيما يستقبل الذيد التعاون ويلتقي العربي مع مسافي.

ترتيب الفرق

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يتصدر فريق الإمارات ترتيب فرق الدرجة الأولى برصيد 21 نقطة ويأتي فريق دبا الحصن في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ودبا الفجيرة في المركز الثالث وله 17نقطة، وفي المركز الرابع يأتي فريق الحمرية برصيد 15 نقطة، ثم العربي في المركز الخامس وله 12نقطة، والبطائح في المركز السادس وله 12نقطة، ومصفوت السابع وله 12 نقطة أيضاً، ثم العروبة الثامن برصيد ثماني نقاط، والذيد التاسع وله سبع نقاط والتعاون العاشر وله نقطة ومسافي في المركز الأخير من دون رصيد.

الحمرية يتعاقد مع الإيطالي فيلا

تعاقد نادي الحمرية مع صانع الألعاب الإيطالي موريسيو فيلا حتى نهاية الموسم قادماً من الدوري المالطي وتم تقييد اللاعب مكان الإيفواري بكاري كونيه، وكان من المفترض أن يعيد العنابي لاعبه البرازيلي جلمار لكن تعرض اللاعب إلى إصابة جديدة وحاجته لثلاثة أسابيع للعودة فرضت التعاقد مع صانع ألعاب آخر وينتظر أن يشارك اللاعب الإيطالي في مباراة البطائح المقبلة.