شكرا لقرائتكم خبر عن الدوخي: بطاقة الصعود الأولى من نصيب الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وأضاف الدوخي: الإمارات سيصعد أولاً على الأرجح فيما ستكون البطاقة الثانية بين 4 فرق هي الحصن ودبا الفجيرة والحمرية والبطائح، وأعتقد أن خبرة دبا قد ترجح كفته فيما ستكون المواجهات المباشرة حاسمة، ولكن يجب أن نقول إن كل هذه الفرضيات بناء على المعطيات الحالية وحال تغيرت ستتغير الفرضيات تباعاً ومضى: يستحق فريق الحمرية الإشادة فهناك طفرة كبيرة في المستوى والنتائج ولاشك في أن الفوز في 4 مباريات يعني أن الحمرية استفاد من السلبيات وأصبح حالياً منافساً على الصعود، والفريق الآخر الذي يستحق الإشادة أيضاً هو فريق العربي فهو بإمكانات محدودة تحول من فريق يشارك من أجل المشاركة إلى فريق يحسب له حساب ويحقق نتائج جيدة جداً قياساً بإمكاناته المادية وهذه الطفرة لم تتحقق بالصدفة وإنما نتيجة عمل بالتأكيد من المدرب والإدارة واللاعبين، وعلى ذكر الفرق المتطورة فمصفوت مثال آخر للفريق المتطور، فهو أنهى الموسم الماضي بنتائج سيئة للغاية، في هذا الموسم يعتبر من أفضل الفرق وعلينا أن نثني على عمل مدربه الذي صنع فريقاً محترماً فعلاً.
وعن الذيد قال الدوخي: بالطبع مركزه لا يتناسب مع فريق بوزنه وإمكاناته ولا أعلم ما هي الأسباب لكن الذيد يفترض أن يكون منافساً على الصعود، وعموماً دوري الأولى في النسخة الحالية يتميز بتطور مستويات الكثير من فرقه وهذا أمر جيد سيجعل المنافسة محتدمة حتى آخر لحظة وإلى وجود فرق كثيرة تنافس على اللقب وستظل تطارد حلمها حتى آخر ثانية من عمر البطولة وهي فرق الإمارات والحصن ودبا الفجيرة والبطائح والحمرية.
مباريات الجولة العاشرة
تقام مباراتان يوم الجمعة المقبل الرابع والعشرين من يناير/ كانون الثاني الجاري في افتتاح الجولة العاشرة من دوري الأولى، حيث يلتقي العربي مع دبا الحصن، فيما يستضيف الإمارات مصفوت، وتستكمل الجولة يوم السبت الخامس والعشرين منه بثلاث مباريات أبرزها ديربي الحمرية والبطائح، فيما يستقبل الذيد التعاون ويلتقي العربي مع مسافي.
ترتيب الفرق
يتصدر فريق الإمارات ترتيب فرق الدرجة الأولى برصيد 21 نقطة ويأتي فريق دبا الحصن في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ودبا الفجيرة في المركز الثالث وله 17نقطة، وفي المركز الرابع يأتي فريق الحمرية برصيد 15 نقطة، ثم العربي في المركز الخامس وله 12نقطة، والبطائح في المركز السادس وله 12نقطة، ومصفوت السابع وله 12 نقطة أيضاً، ثم العروبة الثامن برصيد ثماني نقاط، والذيد التاسع وله سبع نقاط والتعاون العاشر وله نقطة ومسافي في المركز الأخير من دون رصيد.
الحمرية يتعاقد مع الإيطالي فيلا
تعاقد نادي الحمرية مع صانع الألعاب الإيطالي موريسيو فيلا حتى نهاية الموسم قادماً من الدوري المالطي وتم تقييد اللاعب مكان الإيفواري بكاري كونيه، وكان من المفترض أن يعيد العنابي لاعبه البرازيلي جلمار لكن تعرض اللاعب إلى إصابة جديدة وحاجته لثلاثة أسابيع للعودة فرضت التعاقد مع صانع ألعاب آخر وينتظر أن يشارك اللاعب الإيطالي في مباراة البطائح المقبلة.
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