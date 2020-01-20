ليفربول يهزم مانشستر يونايتد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم ليفربول «ديربي» إنجلترا لمصلحته بفوزه على ضيفه مانشستر يونايتد 2-0، أمس، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل الهدفين فيرجيل فان ديك (14) ومحمد صلاح (90+2 )، ليبتعد «الريدز» بفارق 30 نقطة عن اليونايتد الخامس، وبفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني، علماً بأن لكتيبة المدرب كلوب مباراة مؤجلة.

وفي مباراة ثانية، حرم بيرنلي ليستر سيتي من أن يصبح على المسافة ذاتها من مانشستر سيتي، بالفوز عليه 2-1.