شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يهزم مانشستر يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم ليفربول «ديربي» إنجلترا لمصلحته بفوزه على ضيفه مانشستر يونايتد 2-0، أمس، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وسجل الهدفين فيرجيل فان ديك (14) ومحمد صلاح (90+2 )، ليبتعد «الريدز» بفارق 30 نقطة عن اليونايتد الخامس، وبفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني، علماً بأن لكتيبة المدرب كلوب مباراة مؤجلة.
وفي مباراة ثانية، حرم بيرنلي ليستر سيتي من أن يصبح على المسافة ذاتها من مانشستر سيتي، بالفوز عليه 2-1.
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يهزم مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.