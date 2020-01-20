شكرا لقرائتكم خبر عن كازاريس مرشح للعب في دورينا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365” كشفت وسائل إعلام برازيلية، أن نادي أتلتيكو مينيرو دخل في مفاوضات مع ناد إماراتي يرغب في ضم صانع ألعابه الأكوادوري خوان كازاريس. وأشارت صحيفة «غلوبو» إلى أن اللاعب مطلوب لناديين هما العين والشارقة. وتجدر الإشارة إلى ان«الزعيم» و«الملك» يسعيان لتعزيزصفوفهما بعد رحيل عبد الرحمن مزيان عن الأول وإصابة كورنادو نجم الثاني .

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