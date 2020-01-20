النصر يحتفل بكأس الخليج العربي ويطمح إلى درع الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد مصطفى

تواصلت أفراح النصر بمناسبة فوزه بكأس الخليج العربي،حيث أقامت إدارة النادي احتفالاً مبسطاً أول أمس في مقر النادي، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من أعضاء مجلس الشرف النصراوي، بالإضافة إلى مشجعي العميد الذين التقطوا الصور التذكارية مع الكأس.

وتسود الأجواء الإيجابية في قلعة العميد منذ الفوز الجمعة بكأس الخليج العربي، وكبرت أحلام النصراوية بنيل لقب الدوري، ولاسيما أن الأزرق لا يبتعد سوى بفارق 6 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر. ويرى النصراوية أن المستوى الحالي للنصر يؤهله للمنافسة بقوة على لقب الدوري، وهو ما ردده إداريون ومشجعون في النادي.

سيطوي النصر صفحة مباراة الكأس وبدء الاستعداد للمباراة المهمة أمام بني ياس على استاد آل مكتوم الخميس المقبل في الجولة 13 من دوري الخليج العربي.

على خط آخر، اعتبر سالم ربيع عضو اللجنة الفنية بنادي النصر أن البطولة جاءت في وقتها، خاصة أن إيقاع الفريق في تصاعد مستمر، كما أن جميع اللاعبين كانوا مهيئين من أجل نيل لقب جديد بعد المستوى الرائع والمختلف الذي قدموه خلال الفترة الماضية مع المدرب كرونوسلاف الذي استطاع أن يغير الفريق 180 درجة نحو الأفضل.

وأكد سالم ربيع أن المدرب لعب على نفسية اللاعبين بشكل كبير، وعلى قوة العقل الباطن الموجودة داخل اللاعب، وزرع بداخلهم ثقافة الفوز، وهو ما يؤكد أن البطولة كانت نتاج عمل جاء في وقت قصير وهو ما يؤكد تميز المدرب وإنتاجيته.

الطريق الصحيح

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وعبر ثابت سهيل، مشرف فريق الكرة بنادي النصر عن سعادته بما حققه الفريق من إنجاز، مؤكداً أن هذه البطولة إهداء خاص له في العام الجديد.

وأضاف:هذه البطولة هي البداية ونحتاج إلى مزيد من الدعم في مسابقة الدوري حتى نكون منافسين على اللقب.

وأكد سهيل أن جميع لاعبي النصر استحقوا التقدير على ما قدموه خلال المباراة النهائية وخلال الفترة الماضية أيضاً بعدما استطاعوا أن ينفذوا تعليمات المدرب بجدارة ويحققوا المطلوب منهم على أكمل وجه.

واعتبر صلاح جلال، مدير فريق النصر أن بطولة كأس الخليج العربي وهي الثالثة للفريق بعصر الاحتراف، تعني الكثير من أجل الاستمرار في النتيجة والأداء الطيب للفريق.

ولفت جلال إلى أن نادي النصر سيواصل العمل خلال الفترة المقبلة في مسابقة الدوري من أجل الوصول إلى الأفضل وتحقيق تطلعات الجماهير التي لولاها لما وصل الفريق إلى وضعيته، حيث وقفوا معه في كل الظروف الصعبة.

من جهته، عبر عبد الباسط علي، عضو مجلس إدارة نادي النصر المدير التنفيذي للنادي عن سعادته بتحقيق لقب كأس الخليج العربي والعودة من جديد للانتصارات، مؤكداً أن الفريق قدم مستويات رائعة مع المدرب كرونوسلاف خلال الفترة الماضية واستحق أن ينافس على لقب الكأس.

وأضاف: بات من المؤكد أن المدرب كرونوسلاف واللاعبين أصبحت لديهم عقلية ثابتة وراسخة من أجل تحقيق النتائج الإيجابية والألقاب وهي الحالة العامة التي يمر بها الفريق، وسيواصل السير عليها حتى يعود العميد من جديد لألقابه وإنجازاته.

نهج مميز

وجه طارق الجناحي، نائب رئيس شركة النصر لكرة القدم الشكر لكل من ساهم في تحقيق العميد لقب كأس الخليج العربي،مؤكداً أن المسؤولية من أجل تحقيق النتيجة الإيجابية للفريق موجودة منذ أن تولت الإدارة عملها.

وأهدى الجناحي اللقب إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس النادي، موضحاً أن هذا نهج العمل في الأندية الكبيرة ونادي النصر واحد منها، ولدينا ثقة كبيرة بالفريق لتحقيق المزيد من الألقاب والبطولات، لافتاً إلى أن البطولات لا تزيد نادي النصر مسؤولية، لأنها موجودة بالأساس.

وفيما يتعلق بتعزيز صفوف العميد في الفترة المقبلة قال: نتجه نحو الاستقرار في الفريق من أجل المرحلة المقبلة.