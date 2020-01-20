زيدان يصف كاسيميرو بـ «الوحش»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

وصف زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، النجم البرازيلي كاسيميرو ب«الوحش» بعد تسجيل لاعب الوسط المدافع هدفين في مباراة انتزاع النقاط الثلاث أمام إشبيلية 2-1.

وأظهرت لقطات الكاميرا زيدان وهو يعانق لاعبه: «تعال هنا، مرة أخرى عشت يا وحش، برافو أنت وحش».

ورد زيدان على تصريحات مونشي المدير الرياضي لإشبيلية الذي اعترض على التحكيم بعد المباراة، وقال: «هذه مشكلته، بدت لي تصريحات مونشي قوية جداً لكنني لن أمنعه من الكلام. شاهدت إعادة الهدف الملغى وقطعاً كان هناك خطأ في بناء الهجمة، الحكم شاهد على الشاشة ما حصل وقرر إلغاء الهدف».

وتابع زيدان: «بالنسبة لهدف إشبيلية، لم يصفر الحكم بوجود لمسة يد، وكانت هناك لمسة. لا يمكنني تفسير ما حصل لذا لا أتدخل في ما يجري على الملعب، فالحكم هو صاحب القرار، أنا شاهدت الخطأ، وكان قرار الحكم صائباً بإلغاء هدف إشبيلية».

وكان مدرب إشبيلية لوبتيجي انتقد أيضاً قرار الحكم بإلغاء هدف لوك دي يونج في الشوط الأول بعدما راجع «الفار» حيث تعمد نيمانيا جوديلي لاعب إشبيلية وصول إيدر ميليتاو لاعب الريال للكرة وقال: «هذا عار، أنا منزعج وهذا منطقي. كان الفريق جيد جداً في الشوط الأول، وتقدمنا بهدف مستحق وقانوني ولا يمكنك أن تفصل إلغاء الهدف عن بقية مجريات المباراة، لم أفهم لماذا ألغى الحكم الهدف حتى بعد مشاهدتي الإعادة بهدوء، بصراحة لم أفهم».

من جهته، قال مونشي:«نحن غاضبون جداً ونشعر بالإهانة. هذه الحوادث تراها طوال الوقت، وأنا أرفض تحليل المباراة بعد إلغاء ذلك الهدف لأن إلغاء الهدف كان في توقيت مهم، لو ألغى الحكم هدفنا الآخر لخرجت من الملعب، وطلبت من اللاعبين مغادرة المباراة».

من جهته، حرص داني كارفخال على الحصول على بطاقة صفراء خامسة هذا الموسم بالدقيقة 87 من المباراة كي يغيب عن السفر لملعب بلد الوليد ويواجه الجار أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة في الأول من فبراير/ شباط المقبل.