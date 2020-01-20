11 فريقـــاً تشـــارك في بطولة دبي الدولية لكرة السلة

تجرى في الحادية عشرة ظهر اليوم بفندق جراند اكسلسيور بدبي قرعة بطولة النسخة 31 من بطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تنطلق الخميس المقبل وتستمر حتى الأول من شهر فبراير المقبل.

يتقدم الحضور اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وأعضاء اللجنة المنظمة، بجانب ممثلي الشركات الراعية والجهات المتعاونة.

وكانت اللجنة المنظمة أعلنت أمس اكتمال عقد الفرق المشاركة في النسخة المقبلة للبطولة بمشاركة 11 فريقاً يتقدمها المنتخب الوطني الأول، وكل من الاتحاد السكندري المصري بطل العرب، ومن لبنان كل من الرياضي وصيف آسيا وحامل لقب نسخة العام الماضي، وبيروت وصيف العرب وهوبس، ومن سوريا الاتحاد الحلبي والوثبة الحمصي، ومن المغرب فريق سلا، والنجم الرادسي من تونس، ومايتي سبورت الفلبيني، وفريق الجامعة الأمريكية بدبي.

ومن المقرر أن تجرى مراسم القرعة بطريقة موجهة بتوزيع أفضل الفرق على مجموعتين لضمان المنافسة ووصول أفضل الفرق إلى الأدوار النهائية في المسابقة، وسيختار منتخب الإمارات المجموعة التي تناسبه باعتباره مستضيف البطولة.