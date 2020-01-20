الحلـم الأولمبـي ينتهـي بكابـوس

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ودع منتخب الإمارات الأولمبي كأس آسيا تحت 23 سنة المقامة حالياً في بانكوك بعد خسارته أمام أوزبكستان بنتيجة كبيرة وصادمة 1-5 في الدور ربع النهائي ليودع البطولة، ويفشل في تحقيق حلمه بالوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020.

المفارقة أن المنتخب الذي تم إعداده بصورة مثالية على مدى سنتين ويملك لاعبوه خبرات كبيرة من خلال لعب معظم لاعبيه أساسيين في فرقهم، لم يستطع الحفاظ على هدفه الافتتاحي الذي سجله زايد العامري سوى 3 دقائق فقط، كما أنه انهار بشكل فظيع في الشوط الأول الذي أنهاه منتخب أوزبكستان لصالحه 3-1.

والواقع أن منتخب الإمارات لم يقدم طوال مباريات كأس آسيا ما يؤكد أنه فريق أحلام كما روج له، ولايشبه أبداً منتخب 2012 التاريخي، حيث تعادل «الأبيض» مع فيتنام والأردن، وفاز على كوريا الشمالية فقط 2-صفر، وعندما قابل أول منتخب من الصف الأول سقط في الامتحان والاختبار، وصدم محبيه الذين توقعوا منه أفضل من المهزلة الفنية التي جرت أمس في استاد راجامانغالا في بانكوك.

واللافت أن زايد العامري كان وحده المقنع في تشكيلة المنتخب، علماً أنه لايشارك أساسياً مع الجزيرة ولا يلعب إلا نادراً في دوري الخليج العربي.

وبالعودة إلى المباراة، فقد سجل إلهامجون عليجانوف (16) وإسلامجون كوبيلوف (26) وأيبك بوزوروف (41) وجاسوربيك ياخشيبويف (85) ونوريللو توختاسينوف (90+3) أهداف أوزبكستان، في حين أحرز زايد العامري (13) هدف الإمارات الوحيد.

ويلعب المنتخب الأوزبكي في الدور قبل النهائي يوم بعد غد الأربعاء مع منتخب السعودية الذي تغلب على تايلاند 1-صفر، في حين تلعب كوريا الجنوبية مع أستراليا بعد تغلبها على الأردن2-1.

بداية مثيرة

بدأ اللقاء بضغط كبير من الأبيض، وأنقذ الحارس الأوزبكي عبدالواحد نعمتوف مرماه من هدف محقق بعد أن واجه المهاجم خلفان الحمادي ليبعد الخطر بنجاح (2)، رد على ذلك حسن الدين عليكولوف برأسية أبعدها حارسنا محمد الشامسي بصعوبة إلى ركلة ركنية (4).

ووقع زايد العامري على هدف التقدم للإمارات عندما تسلم تمريرة طويلة من زميله ماجد سرور وتوغل داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة زاحفة ارتدت من القائم الأيمن وسكنت الشباك (13).

لم يتأخر الرد الأوزبكي سوى 3 دقائق عندما هيأ أيبك بوزوروف كرة على طبق من ذهب لزميله إلهامجون عليجانوف الذي سدد بدوره كرة لا تُرد من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيسر وتابعت طريقها إلى المرمى (16).

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واستمرت الإثارة طوال النصف ساعة الأولى من الشوط، وعاد حكم اللقاء إلى نظام الفيديو المساعد لاحتساب ركلة جزاء لمنتخب أوزبكستان انبرى لها إسلامجون كوبيلوف وسددها بنجاح في المرمى هدف التقدم الثاني (26).

وكاد بوبير ابديزوليكوف أن يضيف الهدف الثالث لأوزبكستان بعد أن استثمر هجمة مرتدة سريعة وسددها مباشرة على المرمى لكن الحارس محمد الشامسي أبعد الخطر عن مرماه على مرتين (29).

بعد ذلك بسط منتخب أوزبكستان سيطرته على مجريات اللعب، وسط تراجع كبير في أداء الأبيض حتى حملت الدقيقة 41 هدفاً أوزبكياً ثالثاً جاء بواسطة أيبك بوزوروف الذي أرسل تسديدة قوية بعيدة المدى لم ينجح الشامسي في التصدي لها.

وتألق الشامسي في إبعاد الخطر من جديد عن مرماه عندما تصدى لرأسية بوبير ابديزوليكوف إلى ركلة ركنية (45+3).

ولم يظهر المنتخب الإماراتي ردة الفعل اللازمة في الشوط الثاني، واستمرت الأفضلية لمنتخب أوزبكستان الذي فرض أسلوبه على مجريات اللقاء.

ونشط المنتخب الأوزبكي مع مرور الوقت وجاءت أولى فرصه الخطرة في الشوط الثاني عن طريق جاسوربيك ياخشيبويف الذي تجاوز الحارس الإماراتي وسدد كرة زاحفة أبعدها سعيد علي سويدان قبل أن تتجاوز خط المرمى (71).

وناب القائم الأيمن عن مدافعي وحارس منتخب الإمارات في التصدي لتسديدة مباغتة جاءت بواسطة خوجياكبر عليجونوف (81)، ثم وقف الشامسي بالمرصاد لتسديدة عزيزجون غانييف (84).

وترجم منتخب أوزبكستان أفضليته بتسجيل الهدف الرابع الذي جاء بإمضاء جاسوربيك ياخشيبويف حينما وضعته تمريرة تختاسينوف في مواجهة المرمى وسددها زاحفة في الشباك (84). وفي الوقت بدل الضائع ختم البديل نوريللو توختاسينوف على سلسلة أهداف منتخب بلاده بالهدف الخامس عندما تابع الكرة داخل منطقة الجزاء ووضعها بسهولة في الشباك (90+3).

وكان منتخب الإمارات تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، حيث تعادل مع فيتنام صفر-صفر ثم فاز على كوريا الشمالية 2-0 قبل أن يتعادل مع الأردن 1-1.

في المقابل حصل المنتخب الأوزبكي على المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما تعادل مع إيران 1-1 وفاز على الصين 2-صفر ثم خسر أمام كوريا الجنوبية 1-2.