لاعبات الشارقة يبدأن معسكرهن استعداداً لـ «عربية السيدات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

استهلت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة، معسكراتهن الخارجية في بولندا وصربيا، استعداداً لخوض منافسات النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات (الشارقة 2020) المقررة من 2 إلى 12 فبراير المقبل، برعاية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة كبيرة تبلغ 74 نادياً من 16 دولة عربية تتنافس في 9 ألعاب فردية وجماعية.

وكانت لاعبات فريقي كرة السلة والطائرة، وصلن إلى صربيا وبدأن التدريبات بصورة يومية على فترتين صباحاً ومساء، وسيخضن عدة لقاءات ودية مع فرق نسائية صربية على سبيل الاحتكاك وتطوير المستوى، قبل خوض منافسات الدورة التي ستجمعهن بفرق ذات مستويات عالية خاصة من دول شمال إفريقيا.

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ويستمر المعسكر حتى السادس والعشرين من الشهر الحالي، علماً بأن كرة السلة والكرة الطائرة ستقصان شريط منافسات الدورة في الثالث من الشهر المقبل.

وفي سياق متصل يستهل فريق المبارزة في نادي الشارقة الرياضي للمرأة معسكره في العاصمة البولندية وارسو اعتباراً من غد، حيث تخوض اللاعبات لقاءات ودية مع أقوى الفرق البولندية للاستفادة من تطوير المستوى ورفع معدلات اللياقة، حيث المواصفات البدنية من أهم متطلبات اللعبة بنفس القدر من أهمية النواحي الفنية والمهارية، وسيستمر المعسكر حتى الأول من فبراير المقبل ثم يعود الفريق قبل افتتاح الدورة.

وحول الاستعدادات الخارجية لفرق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، قالت ندى عسكر النقبي المديرة العامة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: «الهدف من خوض لاعباتنا هذه المعسكرات، هو وضع اللمسات الأخيرة على التحضير البدني والفني لمنافسات النسخة الخامسة من الدورة، وكان ضرورياً إتاحة الفرصة لهن للاحتكاك مع نظيراتهنّ من أندية صربيا وبولندا؛ لما يمتلكن من مستويات فنية رفيعة خبرات واسعة، وبالتأكيد سيستفدن من المعسكر في الارتقاء بمستواهن وإتمام الجاهزية لخوض منافسات الدورة وتحقيق المراكز الأولى».