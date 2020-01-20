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الوحدة يتفق مع أراخو ويقترب من كايو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

اتفق نادي الوحدة مع الأرجنتيني سيرجيو أيزيكييل أراخو جناح لاس بالماس الإسباني، على كافة التفاصيل بشأن ضمه إلى صفوف «العنابي» على أن يعلن رسمياً عن التعاقد بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد نجاحه في تجاوز الفحص الطبي. وسيحل أراخو بديلاً للأورجوياني نيكولاس ميلسي.

وفي نفس السياق أكدت مصادر مطلعة، اقتراب الوحدة من استعارة البرازيلي كايو لوكاس لاعب العين السابق من بنفيكا البرتغالي لمدة موسم ونصف الموسم.

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