مربـح يتـوج بطـلاً لكـرويـة شـرق الشتوية في خورفكـان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: ”الخليج 365”

توج فريق مربح بلقب النسخة التاسعة من بطولة شرق الشتوية لسباعيات كرة القدم، والتي نظمها أبناء خورفكان برعاية عبيد الخميري ومجموعة مراد الرئيسي تحت شعار «شكراً سلطان» بمشاركة 15 فريقاً قدمت مستويات جيدة وقوية طيلة أيام البطولة، استطاع خلالها فريق مربح الظفر بالمركز الأول وكأس البطولة في أعقاب فوزه الكبير 4-1 في المباراة النهائية على منافسه كلاديو.

كما نال عبدالله راشد اليماحي من مربح جائزة أفضل لاعب في البطولة، وفاز سالم أحمد من مربح أيضاً بلقب أفضل حارس مرمى، وتوج حمد عبيد بلقب الهداف.

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وسبق المباراة الختامية أجواء احتفالية رائعة وسط حشد جماهيري غفير استمتع بأداء النجوم المخضرمين بقيادة سيف سلطان وعبدالله سلطان وحسن سعيد وعادل محمد وبدر صالح وأنور محمد الذين أعادوا ذكريات الزمن الجميل والفن الأصيل وأسفرت المباراة الاستعراضية عن فوز أصدقاء جولون على أصدقاء الخميري بركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الرسمي بالتعادل 1-1.

وعقب انتهاء المباراة الختامية قام عبيد سيف الخميري الراعي الرسمي للبطولة وعبدالرحمن الرئيسي، بتتويج الفائزين بحضور عدنان حمد عضو المجلس الوطني، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، ومحمد عبدالرحمن القواضي نائب رئيس نادي خورفكان للمعاقين، ومحمد حروز الشحي، كما شمل التكريم طاقم التحكيم بقيادة الدولي عبدالله صالح والرعاة وأعضاء اللجنة المنظمة.

وأكد خالد مراد المشرف العام خلال كلمته سعادته بالنجاح المتواصل للبطولة في عامها التاسع والتي تحمل الكثير من معاني الوفاء والعرفان خاصة أنها تقام هذا العام تحت شعار «شكراً سلطان» لأياديه البيضاء على الإمارة الباسمة ومدينة خورفكان .