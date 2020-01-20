الفجيرة يهزم سونينج الصيني

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365” فاز فريق الفجيرة على جيانجسو سونينج الصيني 3-2 في التجربة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب العوير بدبي ضمن استعدادات الفريق الفجراوي لاستئناف مباريات دوري الخليج العربي، والذي يستهله بلقاء الظفرة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في ختام الدور الأول. سجل ل «الذئاب» أحمد موسى (هدفان) والبرازيلي جوناثان. وشهدت المباراة الظهور الأول للمهاجم البرازيلي جيفرسون والفرنسي أيمن أوسو اللذين انضما مؤخراً إلى صفوف الفريق.

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