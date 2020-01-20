نيرتنكس يحلّق بجائزة الشراع الكبرى للقفز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الفارس الليتواني كريستابس نيرتنكس على صهوة الجواد «مون ريي» بلقب جائزة الشراع الكبرى في البطولة الدولية لقفز الحواجز لفئة الثلاث نجوم، والتي استضافتها ميادين الشراع بمنتجع الفرسان الدولي الرياضي في أبوظبي، برعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي العين وأبوظبي للسيدات واختتمت أمس الأول.

وأقيمت منافسات الجائزة الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز تراوح ارتفاعها بين 150 160سم، وتنافس فيها 50 فارساً، نجح منهم 6 فرسان في إكمال الجولة الرئيسية دون خطأ، وتجدد بينهم التنافس في جولة التمايز أكملها دون خطأ ثلاثة فرسان، وتصدرهم الفارس كريستابس نيرتنكس الذي سجل 34:79 ثانية.

وأقيمت منافسات جائزة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، قبل الختام، وجرت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز 135 سم، وتوج بلقبها الفارس المصري محمد طلعت على صهوة الفرس «تابيه» مسجلاً 29:91 ثانية.

وانتزع الفارس السعودي ناصر الشوّاف على صهوة الفرس «فلة» لقب السرعة لفئة الثلاث نجوم على جائزة قناة ياس التي أقيمت على ارتفاع 130 سم وسجل 48.03 ثانية.

وتوّج الفائزين في الختام اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري أمين السر العام لاتحاد الفروسية، وأحمد السويدي المدير التنفيذي باتحاد الفروسية، وسلطان محمد اليحيائي نائب مدير المجموعة الإقليمية السابعة، مدير نادي الشارقة للفروسية، وعمران العويس، رئيس البطولة.

وأشاد أحمد ناصر الريسي بنجاح البطولة وبالتنظيم المميز لها، وثمن جهود إسطبلات الشراع في استضافة البطولات الدولية، وقال: التواجد الكبير للفرسان العالميين والأولمبيين في البطولات يمنح فرساننا المزيد من الخبرات ويعزز من حظوظهم في المستقبل.