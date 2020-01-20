شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضرب موعداً مع النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي ضرب أهلي جدة موعداً مع النصر على ملعب الجوهرة المشعة بجدة في نصف نهائي كأس الملك السعودي، بعد فوز الأول على مضيفه الوحدة بهدفين لهدف في آخر مواجهات ربع النهائي. تقدم الوحدة عن طريق عبد الله الزوري، وأدرك السوري عمر السومة التعادل من ركلة جزاء، وسجل الألماني ماركو مارين هدف الفوز للأهلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يضرب موعداً مع النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.