300 مشارك في بطولة أبوظبي لصيد الكنعد والسكل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل اجتماعها الفني مع المتسابقين والمشاركين في الجولة الثانية من البطولة التي ستقام بعد غد الأربعاء برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية،وبمتابعة الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان نائب رئيس النادي. ووصل عدد المتسابقين إلى أكثر من 300 مشارك حتى الآن.

حضر الاجتماع سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وهزاع محمد بن ربيع المهيري، مؤسس فريق الطيار، والمقدم ممدوح الساعدي من جهاز حماية المنشآت، وأحمد الهاشمي ممثل هيئة البيئة في أبوظبي، ومحمد الرميثي ممثل الهلال الأحمر.

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وشدد سالم الرميثي على أهمية الالتزام بالقوانين الموضوعة، وعدم الخروج عن المناطق المسموح بها، إضافة إلى الاهتمام بتطبيق التعديلات الجديدة.

وتوجه هزاع بن ربيع بنصائح مختلفة للمشاركين والمتسابقين، مؤكداً أن إقامة البطولة تأتي بالدرجة الأولى من أجل إحياء الموروث الأصيل للأجداد، لافتاً إلى أن البطولة تقدم فرصة للمتسابقين لممارسة الصيد في الإطار القانوني المطلوب.

ووجه المقدم ممدوح الساعدي التعليمات الأخيرة من جهاز حماية المنشآت للمتسابقين والأماكن الممنوع الصيد فيها.ووجه محمد الرميثي الشكر لنادي أبوظبي البحري، وإلى فريق الطيار، وذلك بتخصيص ريع المزاد الخيري الثاني لدعم أنشطة الهلال الأحمر.