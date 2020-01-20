شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يسحق هرتا برلين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد بايرن ميونيخ إلى المركز الثاني في الدوري الألماني لكرة القدم، بفوز ساحق على مضيفه هرتا برلين برباعية نظيفة على الملعب الأولمبي ضمن المرحلة الثامنة عشرة.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده في ترتيب الدوري الألماني (البوندسليجا) إلى 36 نقطة، متأخراً بفارق 4 نقاط عن لايبزيج المتصدر.

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