الفلاسي: دعم محمد بن راشد رسخ ريادة بطولة السلم للدراجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رعاية ودعم سموه للبطولة، حيث أسهمت مكارم سموه في جعل الحدث الأكبر من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة في قيمة الجوائز المالية المخصصة للدراجين الهواة بجوائز مالية تبلغ 3 ملايين درهم موزعة على السباقات الثلاثة للرجال، لتضاف إليها مكرمة سموه الغالية بتكريم جميع الفتيات اللواتي شاركن في منافسات السباق الأول التجريبي من نوعه للفتيات الإماراتيات الهاويات الذي أقيم الأربعاء الماضي.

وقال الفلاسي: «لم يقف دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عند حدود ال 3 ملايين درهم المخصصة لسباقات الرجال بواقع مليون درهم لكل سباق، وكذلك حضور السباقات وتشجيع المشاركين والمشاركات، وحرص سموه الأبوي بالاطمئنان وعلاج الفتاة التي تعرضت لحالة سقوط، ولكنه أمر بتكريم جميع الفتيات اللواتي شاركن في الحدث، والبالغ عددهن 31 فتاة، ومنح جائزة مالية لكل من نجحت بقطع خط النهاية بواقع 29 فتاة، فيما تم تخصيص جوائز تشجيعية للفتاتين اللتين شاركتا ولم تتمكنا من تجاوز خط النهاية».

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة: «السباقات تقام بتوجيهات ورعاية سموه، كما أن سموه يتابع المنافسات شخصياً على امتداد مسافة السباقات في أجمل المناطق الصحراوية الطبيعية في منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية، ويتابع المنافسات أيضاً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وقد ساهمت البطولة في زيادة عدد الممارسين لهذه الرياضة الرائعة من أبناء الدولة وتطور مستوياتهم الفنية كثيراً، وستواصل البطولة أداء هذا الدور الرياضي الوطني وتعزيز ممارسة الرياضة في أوساط المجتمع».

وأعربت المشاركات الإماراتيات في سباق السيدات- الهاويات التجريبي، عن مشاعر الفخر والسعادة بمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للسباق، والتي شكلت لهن الحافز الأكبر لقطع مسافة السباق وتقديم أفضل أداء في المنافسة الأولى من نوعها التي يشاركن فيها، وازدادت الفرحة بمكرمة سموه التي تؤكد الدعم اللامحدود لأبناء الوطن عموماً وللمرأة بشكل خاص.