منتخب اليد يواجه البحرين في ربع نهائي الآسيوية اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

يواجه منتخب الإمارات لكرة اليد شقيقه البحريني، مساء اليوم، في إطار ربع نهائي بطولة كأس آسيا المؤهلة إلى مونديال العالم لكرة اليد 2021 المقرر أن تستضيفه مصر، وكان الأبيض الإماراتي قد حل ثانياً في المجموعة الرابعة بعد خسارته أمام الكويت 20-17، برغم تسيد الإمارات في معظم فترات المباراة، وبرر بعض المراقبين ذلك بأن أي منتخب كان لا يريد الفوز لتفادي اللعب في المجموعة التي تضم كوريا الجنوبية وإيران وقطر باعتبارها الأصعب، وقال المعلق الكويتي وأستوديو التحليل الخاص بالبطولة إن الأزرق اختار الطريق الأصعب للوصول إلى مونديال 2021.

خسر الأبيض في الدقائق الأخيرة نتيجة أخطاء فردية فادحة، في المباراة التي شهدها 5000 متفرج، ليصبح الكويت بطلاً للمجموعة الرابعة والأبيض ثانياً وتأهل المنتخبان إلى ربع النهائي، وتألق من الأبيض النجم الصاعد سيف الأنصاري ابن الواحد والعشرين عاماً الذي قدم مباراة كبيرة أمام الكويتي وتألق معه زميله الصاعد عبدالله عبيد، ويشار إلى أن الثنائي وهما لاعبا النصر والشارقة لا يحصلان على الفرصة الكافية خلال المشاركة مع فريقيهما في الاستحقاقات المحلية ورغم ذلك تألقا وظهرا بمستوى مميز مع منتخب الرجال.

وسيلعب المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى التي تضم البحرين واليابان والسعودية وسيلعب الكويت في المجموعة الثانية التي تضم قطر وكوريا الجنوبية وإيران، ويستحق منتخب الإمارات كل الإشادة والتقدير على الأداء القوي والرائع في المباريات الثلاث التي لعبها في الدور التمهيدي، وخلدت جميع المنتخبات، أمس للراحة، وتنطلق مباريات ربع النهائي اليوم.

وعلى خط متصل تم استدعاء اللاعب عيسى محمد البناي مدفعجي شباب الأهلي للالتحاق بصفوف المنتخب في الكويت، وبالفعل غادر اللاعب أمس وانتظم في معسكر الأبيض استعداداً للمواجهات المصيرية القادمة أمام البحرين والسعودية واليابان.

وبرر اتحاد اليد استدعاء البناي بعد إصابة شهاب غلوم ومرزوق أحمد البلوشي فضلاً عن كون عيسى البناي من اللاعبين الذين يشكلون الإضافة في مثل المباريات الحاسمة، ولابد من الإشارة إلى أن ما قدمه الأبيض في التصفيات حتى الآن يعتبر جيداً قياساً بمستوى الإعداد، ولاشك أن الفرصة الآن مواتية لتقديم الأفضل بعد أن قدم الأبيض نفسه بشكل مميز في الدور الأول، ويمتلك كل المؤهلات التي تجعله منافساً قوياً على إحدى البطاقات المؤهلة إلى مونديال 2021 في حال لعب بنفس المستوى الذي لعب به في الأدوار التمهيدية.