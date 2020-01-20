الفلاح بطل الشتاء في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

توج فريق الفلاح بلقب الشتاء في دوري الدرجة الثانية بعد تعادله مع كواترو 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب نادي عجمان.

ورفع الفلاح رصيده في الصدارة إلى 18 نقطة مقابل 17 لكواترو الثاني و12 لسيتي الثالث.

وجاء تعادل الفلاح مثيراً وعاد بنقطة ثمينة من ملعب منافسه المباشر رغم طرد لاعبين منه، إضافة إلى إصابة لاعبين أساسيين هما عبدالله يوسف الحمادي المعار من نادي الوحدة، وأحمد أبوشهاب، على ان يتحدد لاحقاً بعد إجراء المزيد من الفحوصات الطبية المدة التي سيغيبان بها عن الملاعب.