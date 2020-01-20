شكرا لقرائتكم خبر عن الفلاح بطل الشتاء في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
توج فريق الفلاح بلقب الشتاء في دوري الدرجة الثانية بعد تعادله مع كواترو 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب نادي عجمان.
ورفع الفلاح رصيده في الصدارة إلى 18 نقطة مقابل 17 لكواترو الثاني و12 لسيتي الثالث.
وجاء تعادل الفلاح مثيراً وعاد بنقطة ثمينة من ملعب منافسه المباشر رغم طرد لاعبين منه، إضافة إلى إصابة لاعبين أساسيين هما عبدالله يوسف الحمادي المعار من نادي الوحدة، وأحمد أبوشهاب، على ان يتحدد لاحقاً بعد إجراء المزيد من الفحوصات الطبية المدة التي سيغيبان بها عن الملاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر الفلاح بطل الشتاء في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.