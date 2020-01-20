أبوظبي تبدأ رحلة الاستعداد للنسخة 12 من «عالمية الجوجيتسو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن بدء الاستعدادات لتنظيم النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو؛ أكبر وأهم فعاليات رياضة الجوجيتسو على الأجندة المحلية والإقليمية والعالمية، تستضيفها العاصمة أبوظبي في أبريل 2020، وأكد الاتحاد أن النسخة الثانية عشرة من البطولة العالمية ستحمل العديد من المفاجآت والتطورات على مختلف الصعد، لترسخ ريادة الدولة في استضافة وتنظيم أبرز الأحداث العالمية.

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «تمضي العاصمة أبوظبي ودولة الإمارات بخطوات واثقة نحو تحقيق الريادة والتفوق عالمياً في استضافة وتنظيم أبرز البطولات الرياضية العالمية، وبالأخص في عالم رياضة الجوجيتسو، وسط ثناء كبير وإشادة دولية بالقدرات التنظيمية الاستثنائية التي تجلت عبر النسخ الماضية من البطولة، وغيرها من البطولات الكبرى التي رسخت موقع الدولة كموطن للجوجيتسو».

وكشف اتحاد الجوجيتسو، عن إطلاق حملة وطن الأبطال الهادفة إلى استقطاب مزيد من عُشاق ورياضيي الجوجيتسو، وتكريم الجهود والمساهمات المثالية لمجتمع الجوجيتسو على المستوى المحلي والعالمي. ويأتي تصميم حملة «وطن الأبطال» بهدف تسليط الضوء على رسالة وقيم اتحاد الجوجيتسو، والمساعدة على تحقيق أهداف الاتحاد في تفعيل مشاركة الجماهير، وتعزيز الانضمام إلى فعاليات الجوجيتسو المحلية والعالمية، إضافة إلى زيادة المشاركة الشعبية في الرياضة.

وتهدف حملة «وطن الأبطال» إلى تجسيد القيم الأساسية لاتحاد الجوجيتسو، والمتمثلة في الولاء والثقة بالنفس والمهنية والتطوير المستمر، والعمل الجماعي والإنجاز والروح الرياضية، إضافة إلى بذل كافة الجهود الممكنة لتكريم أبطال الرياضة المحليين والعالميين من الأندية والأكاديميات والمدربين، وصولاً إلى عشاق ولاعبي الجوجيتسو.

وقال فهد الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الجوجيتسو: «نعتزم خلال الفترة المقبلة تنفيذ خطط طموحة لتنمية حضور هذه الرياضة، ونثق بأن تعزيز موقع الإمارات كموطن للجوجيتسو يستوجب منا تسليط الضوء على جهود جميع الأفراد الذين يُسهمون في هذه الرحلة الواعدة والهادفة إلى بناء جيل متميز من أبطال الجوجيتسو».