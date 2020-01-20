اتفاقية تعاون بين جامعة دبي والنادي البحري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبرم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع جامعة دبي من أجل تعزيز الجهود المشتركة وتحقيق تعاون مثمر في المجالات المشتركة، بما يدعم المصلحة العامة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطوير العمل وتنسيق الجهود مع المؤسسات الوطنية، وكذلك تعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية.

وشهدت مباني جامعة دبي الخاصة والتي تقع في مدينة دبي الأكاديمية، مراسم التوقيع بين الجامعة ومثلها الدكتور عيسى محمد البستكي رئيس جامعة دبي، فيما ترأس وفد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومثله محمد عبدالله حارب، المدير التنفيذي، بحضور هزيم محمد القمزي، مدير إدارة السباقات، ومحمد عبدالله الشامسي، مدير الدعم المؤسسي، ومحمد سيف المري، مدير الاتصال الحكومي، وجمانة خالد، خبير تخطيط استراتيجي وموارد بشرية، ومن جامعة دبي حكمت البعيني، مدير الاتصال والعلاقات العامة، وسمر سعيد مساعد مدير التسويق والاتصال.

وقال محمد عبدالله حارب إن توقيع اتفاقية التعاون يندرج في إطار خطط مجلس إدارة النادي في إحداث الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات، وخاصة قطاعات التعليم للاستفادة من قدرات كوادرها في الإسهام في مسيرة التطوير بهدف تنمية الموارد البشرية والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسينها.

ومن جانبه، وجه الدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس جامعة دبي، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على الدعم ومبادرات النادي في فتح قنوات التعاون والشراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية، وقال إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار سياسة الجامعة القائمة على تعزيز التعاون مع مؤسسات مرموقة وفتح آفاق الشراكة البناءة مع جهات تهتم بشؤون الناس وطموحاتهم وآمالهم، لاسيما شؤون الأجيال الصاعدة وطلبة الجامعات.