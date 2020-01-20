شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس اتحاد الكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : الخليج قررت لجنة الانتخابات في اتحاد الإمارات لكرة القدم التي اجتمعت أمس، برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس اليوم على أن يغلق في 27 يناير/‏‏كانون الثاني الجاري، ويُفتح لمرشحي الأندية ومرشحي منصب الرئيس في 4 فبراير/‏‏شباط 2020 ، ويغلق في 13 منه. وأوضح العامري أن العملية الانتخابية ستتخللها فترات فحص استمارات المرشحين والطعون، وإخطار الأندية الأعضاء بالقائمة النهائية المعتمدة.

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