سيلفا يمنح الإمارات أغلى فوز.. وتعادل الحصن والنواخذة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي البيتي

تمسك فريق الإمارات بصدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» بفوزه الصعب على البطائح بهدف البرازيلي سيلفا في الجولة التاسعة، فيما أشعل تعادل دبا الفجيرة ودبا الحصن الصراع على المركز الثاني، وتابع الحمرية انتصاراته وحقق الفوز الرابع توالياً على حساب مسافي، وارتقى العربي المتألق إلى المركز الخامس محققاً قفزة مميزة في النتائج، وشهدت الجولة صحوة العروبة بعد سلسلة من النتائج المخيبة، فيما كانت أهداف الثواني الأخيرة عنوانها الأبرز. عاد فريق الإمارات بالنقاط الثلاث من ملعب البطائح محققاً أغلى انتصار، وانتظر فريق المدرب جوكيكا حتى الدقيقة 88 ليسجل هدفه، وابتعد الأخضر عن دبا الحصن الثاني بثلاث نقاط، وعن دبا الفجيرة الثالث بأربع نقاط بعد أن رفع رصيده إلى 21 نقطة وأصبح في وضع مريح جداً، وبات الأقرب للحصول على لقب بطل الشتاء، لكن الفريق سيواجه مصفوت في الجولة المقبلة في لقاء صعب له.

واستفاد الإمارات من تعادل منافسيه المباشرين دبا الفجيرة والحصن 1-1، وأثبت في المقابل أنه الفريق الأفضل في البطولة بالأرقام، فهو الأكثر فوزاً بستة انتصارات وصاحب أقوى هجوم بإحرازه 19 هدفاً.

وعلى الجانب الآخر، قاتل البطائح وسعى إلى العودة للانتصارات وأهدر فرصاً في المواجهة، لكنه في الأخير تعرض لخسارته الثانية في المنافسة وابتعد عن فرق المقدمة؛ حيث تجمد رصيده عند 12نقطة بالمركز السادس.

نقطة القمة

وبملعب دبا الحصن، فشل المضيف والضيف في تحقيق الفوز في لقاء القمة، واكتفيا بالتعادل 1-1 الذي استفاد منه الحصن أكثر من النواخذة، كما استفاد منه فريق الإمارات. وبالنسبة للحصن، فالنتيجة قد تكون جيدة، من باب إن لم تفز على المنافسين المباشر فلا تخسر أمامهم، والتعادل بالتأكيد أفضل من الخسارة، خاصة أن المنافس مرشح قوي للصعود، وإن كان يتأخر عنه في الترتيب ومازال الحصن يملك فرصة العودة للصدارة حال فاز في مباراتيه المقبلتين إلى جانب تعثر الصقور مع الإشارة إلى خوض الإمارات تسع مباراة، فيما خاض الحصن 8، لكن فريق المدرب سليمان البلوشي، عليه أن يتفوق على منافسيه المباشرين، فالتعادل مع دبا الحصن هو الثالث مع المنافسين المباشرين فهو تعادل مع الإمارات والبطائح من قبل فيما فاز على الحمرية.

وعلى صعيد دبا الفجيرة فالنتيجة ليست سيئة وإن كان النواخذة مطالبون بالفوز فيها، فالتعادل حرمهم من تقليص الفارق مع الإمارات ومن التفوق على الحصن ولو أنه فاز لرفع رصيده إلى 19 نقطة متخطياً الحصن ومتأخراً عن الإمارات بنقطتين، والأمر الآخر أن الفريق لم يفز على فريق الإمارات منافسه المباشر ولا على البطائح ولا الحمرية، وكان عليه أن ينتصر على الحصن ليثبت أنه قادر على هزيمة منافسيه وبتعادله يكون أخفق في الفوز على الرباعي المرشح معه للصعود: الإمارات والحصن والحمرية والبطائح.

في الجانب الآخر، وفي ظل الغيابات والإصابات وكون الحصن منافساً مباشراً ومرشحاً أيضاً للصعود، فالحصول على نقطة من مواجهته مع دبا الفجيرة قد يكون مكسباً للفريق، وفي الأخير ما زال دبا صاحب حظوظ وافرة في الصعود.

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توالي الانتصارات

ونجح الحمرية في متابعة انتصاراته وحقق الفوز الرابع توالياً ووصل إلى 15 نقطة وهو على بعد نقطتين من النواخذة، وثلاث من الحصن وست من الصقور ولعب ثماني مباريات، وفوجئ العنابي بفريق مختلف؛ حيث وجد صعوبات كبيرة في تجاوزه وكاد يخسر نقطتين لولا هدف المطروشي في الدقيقة 89، وبغض النظر عن صعوبة المباراة والفوز، فالفريق حقق الأهم ومضى في الطريق الصحيح وستكون مباراته مع البطائح حاسمة في الجولة المقبلة.

وعلى الجهة الأخرى، فمسافي ظهر بشكل مختلف واستفاد من الميركاتو بالتعاقد مع لاعب أجنبي جديد ومع ثلاثة لاعبين قيدهم في فئات المقيمين ومواليد الدولة كما تعاقد مع العامري ومبارك حسن، وقدم الفريق مباراة أفضل من السابقة وكان قريباً من تحقيق نتيجة أفضل، لكنه بقي في النهاية من دون فوز للمباراة الثامنة توالياً.

وصعد فريق العربي للمركز الخامس ورفع رصيده إلى 12نقطة لأول مرة منذ عودته إلى منافسات الهواة، وهو ما يؤكد تطوره والعمل الكبير الذي يقوم به المدرب والجهاز الفني والإدارة وكون العربي يتقدم حالياً على فرق مثل الذيد والعروبة في الترتيب، فهذا مؤشر على تغير الأفكار والأهداف.

وبدوره، فشل الذيد في وقف نزف النقاط، وأثارت الخسارة الخامسة وأمام منافس بإمكانات عادية علامات الاستفهام في الفريق البنفسجي، وها هو الفريق يكرر سيناريو المواسم الماضية بداية جيدة ثم تراجع غير مبرر.

واستعاد العروبة أراضيه المفقودة بالفوز على التعاون بهدفين لواحد وبدا مستوى الفريق القادم من مربح أفضل بكثير عن مستواه في المباريات السابقة ويبدو أن التغييرات أتت أكلها فقد تعاقد مع هاري نوفيلو لاعب بني ياس السابق، وكذلك تعاقد مع اللاعب جان مندي، وسجل الأخير هدفاً في المباراة غير أن العروبة ما زال بعيداً عن فرق المقدمة ويحتل مركزاً متأخراً (الثامن ) برصيد ثماني نقاط، لكنه بدا يستفيق ويغير الواقع الذي كان عليه في الجولات السابقة.

الشامسي: العنابي في الطريق الصحيح

وصف جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الفوز على مسافي بأنه مهم لجهة أنه أكد أن فريقه في الاتجاه الصحيح وقال: تحقيق الفوز الرابع توالياً يعني أن الفريق تجاوز المنعطف الحرج ووضع نفسه في الطريق الصحيح، المباراة كانت صعبة للغاية، وللحقيقة فريق مسافي تطور واختلف عن الفريق الذي واجهناه من قبل، صحيح أننا أهدرنا فرصاً والقائم أبعد كرتين لكن المهمة كانت صعبة جداً في مواجهة فريق متطور.

واعتبر الشامسي أن فريقه وضع نفسه مع فرق المقدمة وعليه أن يستمر في حصد النقاط، وذكر أن المباراة المقبلة مع البطائح ستكون في غاية الأهمية، وهي تمثل تحدياً كبيراً لفريقه. وعن صرف فريقه النظر عن إعادة جلمار قال: إن اللاعب تعرض لإصابة جديدة تفرض غيابه لثلاثة أسابيع ولذلك فضل النادي التعاقد مع لاعب بديل.