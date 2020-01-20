شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دوري عام التسامح لجودو المراحل العمرية الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حددت اللجنة الفنية باتحاد المصارعة والجودو، لائحة الدور قبل النهائي والنهائي لدوري عام التسامح للجودو للمراحل العمرية لموسم 2019 2020 المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل في صالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي، مع وضع صالة المزهر في دبي كصالة احتياطية في حالة عدم انتهاء عملية الصيانة في الصالة الرئيسية المقررة سابقاً، وسيتم تحديد المكان بشكل نهائي بعد غد الأربعاء.
وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد التعاون المثمر من كافة الأندية، والذي أسهم في تقديم العديد من مواهب اللعبة التي شكلت دعماً للمنتخبات الوطنية للفئات العمرية التي تألقت مؤخراً في شعار المنتخبات الوطنية المختلفة، مشيراً إلى أن الجولة الختامية للدور قبل النهائي والنهائي لدوري عام التسامح للجودو للمراحل العمرية، تشكل أهمية للاتحاد قبل المشاركة في البطولة العربية المقبلة؛ لذلك تمثل الجولة الختامية من نهائي الدوري أهمية تنافسية لإعداد منتخبنا المرشح للمشاركة في البطولة العربية للجودو، التي تقام في الكويت .
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