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سـباق تجريبـي في جبــل علــي اليــوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقام في الساعة العاشرة من صباح اليوم، السباق التجريبي في مضمار جبل علي الذي ارتدى حلة جديدة بأرضية رائعة.
وبعد شهادة خبراء عالميين ومحليين للأرضية، أبدت اللجنة المكلفة من قبل هيئة الإمارات لسباق الخيل ارتياحها للعمل المنفذ من قبل مضمار جبل علي على الأرضية، وتقرر إقامة سباق تجريبي اليوم.
ومن المتوقع عودة مضمار جبل علي إلى نشاطه المعتاد، وتكملة السباقات الخمسة المتبقية من موسمه، وذلك بدءاً من يوم الجمعة المقبل.
وكان مسؤولو مضمار جبل علي، قاموا بنشاط كبير لتنفيذ توصيات هيئة الإمارات لسباق الخيل بخصوص «التراك» الرملي للمضمار الأصفر.

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