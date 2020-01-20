أيمن دجيش : هدف الأهلي الأول أمام المقاولون غير صحيح ..وطرد ربيعة مستحق

قال الكابتن "أيمن دجيش"، الحكم المساعد الدولى السابق، إن مباراة الأهلي والمقاولون العرب، كانت صعبة على الحكام،وأحمد الغندور افتقد للدقة فى بعض قراراته.

وتابع "دجيش" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : المباراة بشكل عام كانت صعبة , و"أحمد الغندور" حكم الساحة وقع فى بعض الأخطاء غير الموفقة، مثل هدف الأهلي الأول، الذى جاء بعد خطأ واضح على ، "جونيور أجاي"

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وأضاف أن البطاقة الحمراء التى حصل عليها رامي ربيعة، مستحقة بسبب الإعتراض، أما إنذار سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب، لم يكن مستحقا، خاصة أن الكرة كان بها منافسة بين اللاعبين