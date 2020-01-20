سان جرمان بصعوبة إلى ثمن نهائي كأس فرنسا







اسماء السيد - بلغ باريس سان جرمان الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس فرنسا بفوزه الصعب خارج ملعبه على لوريان بهدف وحيد الاحد. وارتأى مدرب سان جرمان الالماني توماس توخل اراحة معظم لاعبي الصف الاول ولم يشرك سوى الارجنتينيين انخل دي ماريا وماورو ايكاردي بالاضافة الى المدافع البرازيلي تياغو سيلفا. وسجل هدف المباراة الوحيد الاسباني بابلو سارابيا قبل النهاية بعشر دقائق. وكان فريق العاصمة بلغ نهائي هذه المسابقة العام الماضي وخسر امام رين بركلات الترجيح. واستمر رين في الدفاع عن لقبه بفوزه على اتلتيكو مرسيليا من الدرجة الثالثة بهدفين نظيفين سجلهما هاماري تراوري (23) والبرازيلي رافينيا (45). Advertisements وتوقفت المباراة مرتين بسبب القاء مقذوفات على ارضية الملعب. وسحق مونبلييه ضيفه كاين بخماسية نظيفة بينها هدفان للجزائري اندي ديلور. وحذا حذوه ديجون الفائز على نيم بنتيجة مماثلة. ملخص مباراة باريس سان جرمان و لوريان:

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