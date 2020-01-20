منتخب الجزائر يعلن جدول مبارياته في 2020 و2021

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأحد، عن المواعيد التي تنتظر المنتخب الأول بطل أفريقيا، في عامي 2020 و2021.

وأكد الاتحاد الجزائري أن "الخضر" سيواجهون زيمبابوي مرتين ما بين 23 و30 مارس المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا المقررة بالكاميرون خلال الفترة من التاسع من يناير والسادس من فبراير 2021.

وفي الفترة من الأول إلى التاسع من يونيو المقبل، سيحل المنتخب الجزائري ضيفا على المنتخب الزامبي ضمن الجولة الخامسة من التصفيات. كما سيلعب مباراة ودية أمام منافس لم يحدد بعد.

ويلتقي " الخضر" مطلع شهر سبتمبر مع منتخب بوتسوانا في ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، على أن يلعب مباراة ودية بعدها بأيام .

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وتنطلق التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، في شهر تشرين أكتوبر المقبل بإجراء الجولة الأولى، على أن تلعب الجولة الثانية في شهر نوفمبر.

وبحسب اتحاد الكرة الجزائري فان " محاربي الصحراء" سيلعبون مباراتين وديتين، واحدة في أكتوبر، والثانية في شهر نوفمبر 2020.

وتستكمل تصفيات المونديال بإقامة الدور الفاصل يومي 8 و16 نوفمبر 2021.

وتسحب قرعة تصفيات مونديال قطر 2022 الخاصة بالمنطقة الأفريقية بعد غد الثلاثاء بالعاصمة المصرية القاهرة.

وجاء المنتخب الجزائري في المستوى الأول إلى جانب منتخبات السنغال، وتونس، ونيجيريا، والمغرب، وغانا، ومصر، والكاميرون، ومالي، والكونغو الديمقراطية.