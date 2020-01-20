رئيس اتحاد الكرة يجتمع بمحمد صلاح بعد مباراة يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حرص عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على تهنئة محمد صلاح نجم مصر وليفربول بعد فوز فريقه.

وساهم صلاح في فوز فريقه على مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، بعدما سجل هدفا خلال مواجهة الليلة.

وفي وقت سابق، توجه الجنايني إلى انجلترا أمس حيث شاهد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز ليفربول 2-0 واحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه.

ومن جانبه، اطمأن الجنايني خلال لقائه بنجم مصر على حالته الفنية والبدنية وأكد على حرص الاتحاد المصري بمسيرة نجمه الكبير في رحلته العالمية .