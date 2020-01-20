الزمالك يوضح موقفه من التعاقد مع أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن موقف ناديه الزمالك من المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الأهلي.

وجاءت تصريحات أمير مرتضى بعد خروج البعض ليربط اسم اللاعب بالانتقال لنادي الزمالك.

ومن جانبه قال المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن مهاجم الأهلي يعد لاعب كبير، لكن هذا لا يعني دخول ناديه في مفاوضات لضم اللاعب المغربي.

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وتابع:" نحن نركز حاليا مع لاعبي الزمالك فقط حيث يضم الفريق افضل اللاعبين".

وأوضح، أن قائمة فريقه المحلية ليس بها أماكن شاغرة للتعاقد مع أزارو، بالإضافة أن الكونغولي كابونجو كاسونجو سيتواجد مع الفريق وهو المكان الوحيد المتاح للزمالك.

وأتم:" سنحدد احتياجات الفريق والأماكن التي نرغب في دعمها وفقا لرؤية الجهاظ الفني للفريق بقيادة كارتيرون".