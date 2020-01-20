تعرض نجم مصر والاتحاد الاسكندري السابق لكره السله مدحت ورده ووالد نجم منتخب مصر عمرو لازمه صحيه دخل علي اثرها الرعايه الخاصه باحد مستشفيات الاسكندريه. علي اثرها الرعايه الخاصه باحد مستشفيات الاسكندريه. واعلنت صفحه نادي الاتحاد قيام مجلس الاداره بزيارته برئاسه محمد مصلحي رئيس النادي الذي اعلن ان الحاله الصحيه لمدحت ورده طيبه وفي تقدم ملحوظ وسوف يخرج خلال فتره بسيطه مجلس الاداره بزيارته برئاسه محمد مصلحي رئيس النادي الذي اعلن ان الحاله الصحيه لمدحت ورده طيبه وفي تقدم ملحوظ وسوف يخرج خلال فتره بسيطه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاتحاد السكندري يطمئن على الحالة الصحية للاعب السلة مدحت وردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.