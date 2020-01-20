اخبار الرياضه

مشرف الكرة بالمقاولون يكشف سبب الخسارة أمام الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن الفروقات الفنية كانت السبب الأساسي في الخسارة أمام الأهلي بالمباراة التي جمعتهما بالدوري .

وقال عادل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: هناك فروقات فنيه بين لاعبي الفريقين تسببت

في هذه النتيجة.

وأردف: الأهلي هذا الموسم يظهر بشكل جيد للغاية، وتابع : نركز في المواجهات القادمه للحفاظ على مركزنا بالدوري.

وأكد: إصابات طاهر محمد المتكررة كانت سببا في استبعاده أمام الأهلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشرف الكرة بالمقاولون يكشف سبب الخسارة أمام الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا