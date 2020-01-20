مشرف الكرة بالمقاولون يكشف سبب الخسارة أمام الأهلي

أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن الفروقات الفنية كانت السبب الأساسي في الخسارة أمام الأهلي بالمباراة التي جمعتهما بالدوري .
وقال عادل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: هناك فروقات فنيه بين لاعبي الفريقين تسببتفي هذه النتيجة.
وأردف: الأهلي هذا الموسم يظهر بشكل جيد للغاية، وتابع : نركز في المواجهات القادمه للحفاظ على مركزنا بالدوري.
وأكد: إصابات طاهر محمد المتكررة كانت سببا في استبعاده أمام الأهلي.
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