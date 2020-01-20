الجنايني يجتمع مع محمد صلاح بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد

هنأ عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم محمد صلاح نجم مصر وليفربول على فوز فريقه الليلة وإحراز هدف رائع ، وذلك خلال الجلسة التيجمعتهما بعد انتهاء المباراة.
وكان الجنايني قد توجه إلى انجلترا أمس حيث شاهد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوريالإنجليزي وانتهت بفوز ليفربول 2-0 واحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه.
وقد اطمأن رئيس الاتحاد المصري خلال لقائه بنجم مصر على حالته الفنية والبدنية وأكد على حرص الاتحاد المصري بمسيرة نجمه الكبير في رحلته العالمية .
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