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الجنايني يجتمع مع محمد صلاح بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد

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هنأ عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم محمد صلاح نجم مصر وليفربول على فوز فريقه الليلة وإحراز هدف رائع ، وذلك خلال الجلسة التي

جمعتهما بعد انتهاء المباراة.

وكان الجنايني قد توجه إلى انجلترا أمس حيث شاهد مباراة ومانشستر يونايتد في الدوري

الإنجليزي وانتهت بفوز ليفربول 2-0 واحرز صلاح الهدف الثاني لفريقه.

وقد اطمأن رئيس الاتحاد المصري خلال لقائه بنجم مصر على حالته الفنية والبدنية وأكد على حرص الاتحاد المصري بمسيرة نجمه الكبير في رحلته العالمية .

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