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فيديو.. برشلونة يتخطى عقبة غرناطة بـ هدف ميسي في الدوري الإسباني

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حقق فريق الفوز على فريق غرناطة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد في إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدرجة الأولى لكرة القدم .

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل

هدف برشلونة الوحيد في مباراة اليوم بالدقيقة 76 من عمر اللقاء وأهدر بعدها الفريق الكتالوني الكثير من الفرص على مرمى الفريق الخصم .

بهذا الفوز يرتفع رصيد برشلونة إلى 43 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف فقط عن فريق الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط .

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بينما توقف رصيد فريق غرناطة عند 27 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الليجا .

شاهد هدف برشلونة في غرناطة ..

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