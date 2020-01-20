فيديو.. برشلونة يتخطى عقبة غرناطة بـ هدف ميسي في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة الفوز على فريق غرناطة بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد في إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم .
سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسيهدف برشلونة الوحيد في مباراة اليوم بالدقيقة 76 من عمر اللقاء وأهدر بعدها الفريق الكتالوني الكثير من الفرص على مرمى الفريق الخصم .
بهذا الفوز يرتفع رصيد برشلونة إلى 43 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف فقط عن فريق ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط .
بينما توقف رصيد فريق غرناطة عند 27 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الليجا .
شاهد هدف برشلونة في غرناطة ..
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