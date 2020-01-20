بعثة الجزائر تغادر مصر عقب انتهاء بطولة أفريقيا للدراجات

غادرت بعثة المنتخب الجزائري للدراجات مصر بعد انتهاء مشاركتها في البطولة الأفريقية للمضمار والتي أقيمت خلال الفترة من ١٦ إلى ١٩ يناير الجاري .
وحصدت بعثة الجزائر خلال البطولة ١٥ ميدالية متنوعة بواقع٤ ميداليات ذهبية و٧ فضية وأربعة برونز .
وتضم بعثة كلا من
رئيس البعثة فرتوس عباس نائب رئيس الاتحاد الجزائري للدراجات والمدرب عادل برباريوالمدلك تواتي رشيد .
كما تضم كلا من: " ناصر صمادي ، صنف الأكابر ، ياسين شعلال ، زين الدين طاهير ، لطفي تشامباز ، صاصان الخصيب ، يوسف بوخاري ، بنقنيف صديق ، صنف الناشئين ، حمزة عماري ، حويلي نسرين ".
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