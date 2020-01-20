ابتسام زايد: هدفي الفوز بميدالية في أولمبياد طوكيو

أكدت ابتسام زايد بطلة مصر بلعبة الدراجات، أن الفضل في إنجاز التأهل لبطولة العالم بطوكيو ، يرجع لدعم مدربها لها، ودعم والدتها، لافتة إلى أن المنافسة خلال الفترة الماضية كانت على المستوى العالمي وليس الإفريقي فقط.

وتابعت:"استطعت أن أحصل خلال البطولة الحالية على 600نقطة، علاوة على 832 نقطة، بالإضافة إلى100نقطة سابقة".

وقالت:" أتمنى تحقيق شي مميز خلال مشاركتي ببطولة العالم في برلين، واتمنى تشريف اسم مصر وأن أكون مصدر فخر للعرب وإفريقيا، والبطولات في لعبة الدراجات صعبة جدًا، ومغامرة وسط الكبار، وفخر كبير لينا أن ننافس الدول الأوربية بالبطولة.

وحول مشاركتها بأولمبيات ريودي جانيرو بالبرازيل

أوضحت أنها حلّت بالمركز الـ 28على مستوى العالم من أصل 600 لاعبة، وطوكيو اسعى لتحقيق مركز مميز وميدالية.

وتقول زايد :"نحتاج بشدة لدعم وسائل الإعلام لنا، والشركات والمؤسسات الراعية للألعاب، ووسائل الإعلام تصب اهتمامها على ألعاب بعينها، على حساب ألعاب أخرى، ونحتاج للدعم من أجل تطوير مهاراتنا، وسبق لي أن حصدت ميدالية في بطولة بتسوانا عام 2014، ولم تشر وسيلة إعلام للإنجاز.ه