الاتحاد السكندري وإنبي يطلبنا ضم صالح جمعة من الأهلي

أعلن النادي الأهلي تلقيه عرضين رسميين من فريقي الاتحاد السكندري وإنبي لضم صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري . وقال عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي إن اللاعب لا يحق له الرحيل دون إذن النادي وسيرحل معارًا في شهر يناير الجاري . معارًا في شهر يناير الجاري . ويعاني صالح جمعة من الابتعاد بشكل كبير عن المشاركة مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة ولذلك قررت إدارة النادي إعارته تحسبًا للحاجة إلى خدماته خلال الفترة القادمة .

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