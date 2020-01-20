الزمالك يكشف موقفه من ضم وليد أزارو

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن موقف الأبيض من المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الأهلي بعد خروج البعض ليربط اسم اللاعب بالانتقال لفريق الكرة الأول بالنادي.
وأكد أمير مرتضى أن ازارو
وأشار المشرف على الكرة إلى أن الزمالك ليست لديه اماكن شاغرة في القائمة المحلية، خاصة أن الكونغولي كابونجو كاسونجو سيتواجد مع الفريق وهو المكان الوحيد المتاح للزمالك. واختتم أمير تصريحاته بأن الزمالك سيحدد احتياجاته في نهاية الموسم وفقا للمتطلبات التي يحتاجها الجهاز الفني.
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