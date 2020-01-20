غرناطة يفرض التعادل على برشلونة في الشوط الأول

حسمت نتيجة التعادل السلبي، الشوط الأول من مواجهة برشلونة وغرناطة، المقامة بينهما الآن على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة 20

للدوري الإسباني.ونجح غرناطة في فرض أسلوب لعبه الدفاعي، وتضييق المساحات على الفريق الكتالوني، الذي تقدم إلى منطقة جزاء غرناطة بأكثر من فرصة محققة لكنه افتقد للتركيز في اللمسة الأخيرة تجاه المرمى.ويعد هذا اللقاء هو الاختبار الأول لمدرب برشلونة الجديد كيكي سيتين في مهمته الفنية.