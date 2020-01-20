اجتماع تنسيقي للجان بطولة الصيد لبراعم كرة القدم

يواصل نادي الصيد استعداداته لتنظيم بطولة البراعم لكرة القدم السنوية، برعاية "زد"، والتي ستقام في المدة من 30 يناير وحتى 7 فبراير المقبل، على ملاعب الصيد وزد بالشيخ زايد.

واجتمع أحمد دياب العضو المنتدب للشركة الراعية لبطولة الصيد، اليوم، بكل اللجان المسؤولة عن تنظيم الدورة السنوية، وعلى رأسهم شوقي عبدالشافي رئيس اللجنة الفنية، واللواء محمد علي رئيس لجنة المسابقات، وسمير عثمان رئيس

لجنة الحكام.

كما حضر الاجتماع كل من: أشرف الفار، ومحمود عاشور نائب رئيس البطولة، والسيد بدير منسق عام البطولة إلى جانب محمد الشرقاوي عضو مجلس إدارة النادي ومدير البطولة.

وأكد "دياب"، أن العمل مستمر على قدم وساق من أجل الخروج بأفضل تنظيم للبطولة، بداية من حفلي "الافتتاح والختام"، حتى الملاعب، التي

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ستقام عليها مباريات البطولة، لافتًا إلى أنه سيعمل على تنظيم كل لوائح البطولة بالكامل خلال المنافسات.

ووجه "دياب"، الشكر لمحسن طنطاوي رئيس النادي وأعضاءه، على الاهتمام بالبطولة، والرغبة القوية في خروجها بالشكل اللائق.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة نادي الصيد قد اجتمعت أمس مع الفرق المشاركة ولاعبي أكاديمية الكرة وحست جميع اللاعبين على الالتزام بالأخلاق والروح الرياضية داخل الملعب وخارجه خلال منافسات الدورة.

ويشارك في البطولة، 42 ناديا يتنافسون في 5 مسابقات لأعمار سنية مختلفة، مواليد 2006 و2007 و2008 و2008 و2010.