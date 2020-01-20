شاهد هدف ميسي الساحر مع برشلونة ضد غرناطة في الدوري الإسباني

حقق برشلونة الانتصار بهدف دون رد ضد نادي غرناطة، في مباراة كان نجمها الأول هو الأرجنتيني “ليونيل ميسي”، الذي سجل هدفه الرابع عشرة هذا الموسم وتصدر به لائحة هدافي الليجا.

ولعب مدرب برشلونة الجديد “كيكي سيتين” بأسلوب لعب جديد على الفريق الكتلوني، حيث اعتمد على رسم 5-3-2، كما دفع ببعض العناصر الشابة، سواء بإشراك “أنسو فاتي” أساسيًا، و”ريكي بويج” كبديل، ليخرج بانتصاره الأول بهدف دون رد.

وصعب البارسا المباراة على نفسه، بعدما فشل في التسجيل في شوط المباراة الأول، والذي انتهى بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، في ظل هجمات ومغامرات من الضيف الأندلسي.

وكانت نقطة التحول، التي هدمت صمود غرناطة هي إقصاء اللاعب “جيرمان سانشيز” في الدقيقة 70 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، دقائق بعدما ضرب غرناطة العارضة.

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ليتمكن بعدها بخمس دقائق راقص التانجو، من تسجيل هدف فريقه الوحيد بعد عمل جماعي أكثر من رائع، انتهى بوضع ليو لكرة في الشباك.

شاهد هدف ميسي الساحر في شباك غرناطة