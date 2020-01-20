صلاح يطلب من هندرسون جائزة رجل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تألق النجم المصري “محمد صلاح” خلال القمة التي جمعت ناديه ليفربول ضد مانشستر يونايتد، والتي انتهت بتفوق الريدز بهدفين دون رد، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وسجل الفرعون المصري الهدف الأول في تاريخه ضد الشياطين الحمر، خلال كلاسيكو إنجلترا التاريخي، في حدود الدقيقة الأخيرة من الوقت المبدد بعد انفرد بالمرمى، وتمريرة ساحرة من الحارس البرازيلي “أليسون بيكر”.

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وطلبت شبكة “سكاي سبورتس” -المنوط لها توزيع جوائز رجل المباراة- من النجم العربي منح الجائزة لزميله قائد ليفربول “جوردان هندرسون”، الذي تم اختياره كأفضل لاعب في الـ90 دقيقة.

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ومازح صلاح زميله في الفريق حين أبدى اندهاشه من عدم اختياره كأفضل لاعب في المباراة، ولا سيما بعد التسجيل، ولكنه بعد ذلك احتضن قائد ليفربول ومنحه الجائزة مع ابتسامته المعهودة.

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