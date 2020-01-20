تألق النجم المصري “محمد صلاح” خلال القمة التي جمعت ناديه ليفربول ضد مانشستر يونايتد، والتي انتهت بتفوق الريدز بهدفين دون رد، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.
وسجل الفرعون المصري الهدف الأول في تاريخه ضد الشياطين الحمر، خلال كلاسيكو إنجلترا التاريخي، في حدود الدقيقة الأخيرة من الوقت المبدد بعد انفرد بالمرمى، وتمريرة ساحرة من الحارس البرازيلي “أليسون بيكر”.
اضعط هنا لمشاهدة هدف محمد صلاح التاريخي
وطلبت شبكة “سكاي سبورتس” -المنوط لها توزيع جوائز رجل المباراة- من النجم العربي منح الجائزة لزميله قائد ليفربول “جوردان هندرسون”، الذي تم اختياره كأفضل لاعب في الـ90 دقيقة.
ومازح صلاح زميله في الفريق حين أبدى اندهاشه من عدم اختياره كأفضل لاعب في المباراة، ولا سيما بعد التسجيل، ولكنه بعد ذلك احتضن قائد ليفربول ومنحه الجائزة مع ابتسامته المعهودة.
شاهد اللقطة من هنا
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يطلب من هندرسون جائزة رجل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.