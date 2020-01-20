جدول هدافي الدوري الايطالي موسم 2020/2019

ينتظر عشاق الدوري الايطالي الدرجة الأولى “سيري آ” اشتعال المنافسة على لقب هداف موسم 2020/2019 بعد تعاقد الإنتر مع الدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو، وانضمام فيرناندو يورينتي إلى نابولي بالمجان.

كما عاد الأرجنتيني جونزالو هيجوايين إلى يوفنتوس، وحافظ روما على هدافه البوسني دجيكو، ناهيك عن وجود كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا وماندزوكيتش وعودة كالينيتش للمسابقة من بوابة روما.

في هذا الجدول “المُحدث” نستعرض معكم ترتيب هدافي الدوري الايطالي “سيري آ” عن موسم 2020/2019. الجدول يتم تحديثه بعد نهاية كل جولة من جولات السيري آ.

جدول أول 10 (الأهداف + التمريرات الحاسمة)

اللاعب ???? النادي ???? عدد الأهداف ⚽ تشيرو إيموبيلي لاتسيو 23 + (5 تمريرات حاسمة) كريستيانو رونالدو يوفنتوس 16 + (2 تمريرات حاسمة) روميلو لوكاكو الإنتر 14 + (2 تمريرات حاسمة) جواو بيدرو كالياري 13 + (1 تمريرات حاسمة) لويز موريل أتالانتا 10 Advertisements لاوتارو مارتينيز الإنتر 10 + (1 تمريرات حاسمة) بيلوتي تورينو 9+ (2 تمريرات حاسمة) دومينيكو بيراردي ساسولو 9 + (3 تمريرات حاسمة) إيليشيتش أتالانتا 9 + (3 تمريرات حاسمة) كابوتو ساسولو 8 + (4 تمريرات حاسمة) دجيكو روما 8 + (3 تمريرات حاسمة)

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